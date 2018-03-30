В Саратовской области открылся детский сад

В новое дошкольное учреждение пойдут 90 малышей.

В г. Хвалынске открылся новый детский сад — структурное подразделение средней школы №2 г. Хвалынска.

Учреждение рассчитано на четыре группы воспитанников. Посещать его смогут 90 малышей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Помещения детского сада благоустроенные, комфортные, теплые, оснащены современной детской мебелью, игровым и спортивным оборудованием, дидактическими материалами.

Новое дошкольное учреждение разместилось в здании бывшего детского дома в г. Хвалынск, которое было перепрофилировано по поручению Губернатора области Валерия Радаева . Кроме того, по инициативе главы региона была открыта ясельная группа. Работы велись под личным контролем Губернатора, который требовал неукоснительного соблюдения сроков реконструкции при сохранении качества строительных работ.

— Я мама двоих детей — двух и трех лет. Открытие нового дошкольного отделения стало для нашей семьи, да и для всего города, радостным событием. Детский садик теплый, уютный, после капитального ремонта. Очень красивая и удобная детская мебель, игрушки, оборудованы прогулочные площадки. Дети быстро привыкли к садику и с удовольствием его посещают, — рассказала мама воспитанников детского сада Алена Зинина.

Открытия детского сада многие семьи ждали с нетерпением.

— Я одна воспитываю дочь Арину, ей исполнилось полтора года. Мне необходимо выйти на работу, поэтому открытие ясельной группы стало для меня очень хорошей новостью. Новый детский сад находится в центре города, в здании выполнен отличный капитальный ремонт. Цветовая гамма стен, мебели, оборудования: все подобрано со вкусом и в соответствии с возрастом детей. Я сама психолог и знаю, как влияет на детей окружающая обстановка. Воспитатели очень доброжелательные, опытные, что тоже очень важно. Хотелось бы поблагодарить Губернатора Саратовской области Валерия Васильевича Радаева за его внимание к проблемам людей и за возможность отдать дочку в хороший садик, — отметила мама воспитанницы детского сада Алеся Латыпова.

Заведующая дошкольным отделением средней школы №2 г. Хвалынска Анна Кильдячкова подчеркнула, что открытие детского сада стало настоящим подарком для детей и родителей.

— В нашем городе открылся просторный, оборудованный по современным требованиям детский сад для 90 дошколят. Здание бывшего детского дома после реконструкции кардинально изменилось: заменена кровля, установлены новые окна и двери, выполнен современный ремонт, проведена модернизация внутренних и внешних коммуникаций. Благоустроена территория вокруг садика: для прогулок, игр и отдыха детей предусмотрены теневые навесы, горки, песочницы, скамьи, малые архитектурные формы. Приобретена функциональная современная детская мебель, игрушки, мягкий инвентарь, методические материалы. Педагоги дошкольного отделения — опытные профессионалы, три педагога (из семи) имеют почетное звание «Почетный работник общего образования». Есть и молодые перспективные специалисты. Детям в нашем детском саду гарантированы уют, комфорт и качественное дошкольное образование, — рассказала Анна Викторовна.