В Саратовской области открылся детский сад 

В новое дошкольное учреждение пойдут 90 малышей.
В г. Хвалынске открылся новый детский сад — структурное подразделение средней школы №2 г. Хвалынска.
Учреждение рассчитано на четыре группы воспитанников. Посещать его смогут 90 малышей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Помещения детского сада благоустроенные, комфортные, теплые, оснащены современной детской мебелью, игровым и спортивным оборудованием, дидактическими материалами.
Новое дошкольное учреждение разместилось в здании бывшего детского дома в г. Хвалынск, которое было перепрофилировано по поручению Губернатора области Валерия Радаева. Кроме того, по инициативе главы региона была открыта ясельная группа. Работы велись под личным контролем Губернатора, который требовал неукоснительного соблюдения сроков реконструкции при сохранении качества строительных работ.
— Я мама двоих детей — двух и трех лет. Открытие нового дошкольного отделения стало для нашей семьи, да и для всего города, радостным событием. Детский садик теплый, уютный, после капитального ремонта. Очень красивая и удобная детская мебель, игрушки, оборудованы прогулочные площадки. Дети быстро привыкли к садику и с удовольствием его посещают, — рассказала мама воспитанников детского сада Алена Зинина.
Открытия детского сада многие семьи ждали с нетерпением.
— Я одна воспитываю дочь Арину, ей исполнилось полтора года. Мне необходимо выйти на работу, поэтому открытие ясельной группы стало для меня очень хорошей новостью. Новый детский сад находится в центре города, в здании выполнен отличный капитальный ремонт. Цветовая гамма стен, мебели, оборудования: все подобрано со вкусом и в соответствии с возрастом детей. Я сама психолог и знаю, как влияет на детей окружающая обстановка. Воспитатели очень доброжелательные, опытные, что тоже очень важно. Хотелось бы поблагодарить Губернатора Саратовской области Валерия Васильевича Радаева за его внимание к проблемам людей и за возможность отдать дочку в хороший садик, — отметила мама воспитанницы детского сада Алеся Латыпова.
Заведующая дошкольным отделением средней школы №2 г. Хвалынска Анна Кильдячкова подчеркнула, что открытие детского сада стало настоящим подарком для детей и родителей.
— В нашем городе открылся просторный, оборудованный по современным требованиям детский сад для 90 дошколят. Здание бывшего детского дома после реконструкции кардинально изменилось: заменена кровля, установлены новые окна и двери, выполнен современный ремонт, проведена модернизация внутренних и внешних коммуникаций. Благоустроена территория вокруг садика: для прогулок, игр и отдыха детей предусмотрены теневые навесы, горки, песочницы, скамьи, малые архитектурные формы. Приобретена функциональная современная детская мебель, игрушки, мягкий инвентарь, методические материалы. Педагоги дошкольного отделения — опытные профессионалы, три педагога (из семи) имеют почетное звание «Почетный работник общего образования». Есть и молодые перспективные специалисты. Детям в нашем детском саду гарантированы уют, комфорт и качественное дошкольное образование, — рассказала Анна Викторовна.