Летний городской лагерь Мышематики от Жени Кац

При семейном клубе Жени Кац «Солнышково» открывается летний городской лагерь для ребят дошкольного и младшего школьного возраста (4-10 лет). Его тематика — «Вокруг света за 90 дней». Каждый день детей ждут научные и творческие мастер-классы, настольные и подвижные игры на свежем воздухе, прогулки, театральные представления. Идет набор в группу дошкольников и школьников (в каждой не более 8 человек). Территория лагеря охраняется, есть видеонаблюдение.

Первая смена начинает работу 28 мая 2018 г. (и продлится до 9 июня). Стоимость двух недель пребывания при оплате до 15 апреля 2018 г. 19000 руб. Есть варианты посещения: неполный и полный день. Пробное посещение — 1800 руб. Действуют скидки многодетным семьям, на второго ребенка, на следующую смену и т.д. В стоимость пребывания включены ежедневные занятия, мастер-классы, мероприятия, легкие завтраки, полдники, вода и напитки. Горячие обеды оплачиваются дополнительно (меню согласовывается с родителями) и их стоимость 1500 руб. за одну неделю. До 15 апреля действуют скидки на ранее бронирование. Узнать подробнее о работе лагеря и оставить заявку можно на сайте клуба.