В Хвалынске открылся детский сад с ясельной группой

В Хвалынске открылся новый детский сад, рассчинтанный на 90 малышей. Новое дошкольное учреждение разместилось в здании бывшего детского дома, которое было перепрофилировано по поручению губернатора области Валерия Радаева

В этом структурном подразделении средней школы №2 Хвалынска воспитанники будут получать «путевку» в будущую школьную жизнь. В четырех группах будут находиться детки в возрасте от 1,5 до 7 лет. По инициативе главы региона была открыта ясельная группа. Работы велись под личным контролем Губернатора, который требовал неукоснительного соблюдения сроков реконструкции при сохранении качества строительных работ. Помещения детского сада благоустроенные, комфортные, теплые, оснащены современной детской мебелью, игровым и спортивным оборудованием, дидактическими материалами.

Открытия детского сада многие семьи ждали с нетерпением.

— Я мама двоих детей — двух и трех лет. Открытие нового дошкольного отделения стало для нашей семьи, да и для всего города, радостным событием. Детский садик теплый, уютный, после капитального ремонта. Очень красивая и удобная детская мебель, игрушки, оборудованы прогулочные площадки. Дети быстро привыкли к садику и с удовольствием его посещают, — рассказала мама воспитанников детского сада Алена Зинина. Открытия детского сада многие семьи ждали с нетерпением. — Я одна воспитываю дочь Арину, ей исполнилось полтора года. Мне необходимо выйти на работу, поэтому открытие ясельной группы стало для меня очень хорошей новостью. Новый детский сад находится в центре города, в здании выполнен отличный капитальный ремонт. Цветовая гамма стен, мебели, оборудования: все подобрано со вкусом и в соответствии с возрастом детей. Я сама психолог и знаю, как влияет на детей окружающая обстановка. Воспитатели очень доброжелательные, опытные, что тоже очень важно. Хотелось бы поблагодарить Губернатора Саратовской области Валерия Васильевича Радаева за его внимание к проблемам людей и за возможность отдать дочку в хороший садик, — отметила мама воспитанницы детского сада Алеся Латыпова. Заведующая дошкольным отделением средней школы №2 Анна Кильдячкова подчеркнула, что открытие детского сада стало настоящим подарком для детей и родителей.