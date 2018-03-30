Госавтоинспектор встретился с детьми Теплого Стана 

В школе № 1101 инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения в доступной форме рассказал ребятам, как нужно вести себя на дороге.
Инспектор ГИБДД обыгрывал с детьми дорожно-транспортные ситуации, объяснял, почему нужно ездить только в детском кресле и почему все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Госавтоинспектор рассказал, для чего нужны светоотражающие элементы и попросил ребят, у кого их нет, обязательно попросить родителей, чтобы они их купили. Ребята слушали очень внимательно, отвечали на вопросы, ведь тема безопасности на дороге для них очень актуальна.