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Юным жителям Петрозаводска прочтут стихи детских поэтов
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Юным жителям Петрозаводска прочтут стихи детских поэтов 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Событие пройдет 2 апреля, в Международный день детской книги.
2 апреля, в Международный день детской книги пройдет ежегодная акция «Город читает детям», сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска.
Мероприятия акции традиционно пройдут в библиотеках, школах, детских садах города. Книги детям будут читать карельские писатели и поэты, специалисты в сфере культуры и образования, волонтеры. На всех площадках прозвучат стихи Сергея Михалкова, Агнии Барто, Бориса Заходера, Джанни Родари — поэтов, чье творчество в разные годы было отмечено Международным жюри литературной премии имени Г. -Х. Андерсена.
Основной творческой площадкой впервые станет Парк Культуры и Чтения сети магазинов «Буквоед» (ул. Дзержинского, 7), где в 13:00 лучшие детские стихи маленьким слушателям почитает российский писатель Олег Кожин, а также ведущие актеры Национального театра Карелии.
«Город читает детям» проводится с 2012 года. Все мероприятия на творческих площадках открываются видеообращениями российских и карельских писателей к детям с призывом читать больше, не расставаться с книгой на протяжении всей жизни.
Инициаторами проведения акции стала Централизованная библиотечная система Петрозаводска и Библиотечная ассоциация Карелии. Справки по телефону (8142) 70-35-22.
По материалам: ptzgovorit.ru
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