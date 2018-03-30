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В проектах «Детской деревни — SOS Лаврово» приняли участие 1215 орловцев
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В проектах «Детской деревни — SOS Лаврово» приняли участие 1215 орловцев 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Учреждение социального обслуживания «Детская деревня — SOS Лаврово» реализует в Орловской области проект «Орлята учатся летать!» для детей-сирот.
Его основная задача — интеграция в современное общество детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Деятельность в проекте осуществляется благодаря гранту Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Основными мероприятиями проекта с октября 2017 и до настоящего момента стала деловая игра «Всем миром!» и установочные семинары.
В проекте принимают участие молодёжно-подростковый туристический клуб «Орловский следопыт», межпоколенческий клуб «Ветеран и я», социально — культурный клуб «SOS еди», Родительский клуб и группы поддержки для выпускников Детской Деревни и государственных Детских Домов.
Вся работа направлена на социальную адаптацию детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, укрепление межпоколенческих связей, создание условий для полноценного экологического, нравственно — патриотического, физического и духовного воспитания детей и подростков.
Для работы общественных объединений за счёт средств гранта были приобретены две байдарки, вёсла, четыре палатки, десять велосипедов и два компьютера. В учебных заведениях Орла и области распространён «Информационный кейс» для целевых групп проекта. Во всех мероприятиях проекта приняли участие 1215 человек. Деятельность по проекту продолжится до ноября 2018 г.
Сообщение В проектах «Детской деревни — SOS Лаврово» приняли участие 1215 орловцев появились сначала на РИА 57.
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