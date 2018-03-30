В Калининграде стартовала продажа путевок в летние лагеря

31 марта в Калининграде стартовала продажа путевок в летние лагеря, сообщает пресс-служба администрации города.

В этом году подавать заявление нужно в электронном виде. На выбор детей и их родителей — семь загородных оздоровительных центров (четыре — в Светлогорске, по одному в пос. Ветрово Багратионовского р-на, городе Ладушкин, в пос. Круглово Зеленоградского р-на, пос. Волочаевское Светловского округа).

«При отсутствии компьютера или доступа к сети Интернет родители могут обратиться в учреждения дополнительного образования детей, в которых определены рабочие места и назначены ответственные администраторы», — уточнили специалисты.

Адреса учреждений дополнительного образования:

Дворец творчества детей и молодежи (ул. Сергеева, 10), Дворец творчества детей и молодежи «Янтарь» (ул. Судостроительная, 2), Детско-юношеский центр «На Молодежной» (ул. Молодежная, 3), Детско-юношеский центр «На Комсомольской» (ул. Комсомольская, 3), Детско-юношеский центр «Московский» (ул. К. Назаровой, 59), Дом детского творчества «Родник» (ул. Менделеева, 17), Станция юных техников (Московский пр., 169 а)