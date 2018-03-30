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Детский сад года
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Детский сад года 

ТВ-МИГ 48 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы администрации г. Владимира
В мэрии Владимира начался очный тур городского конкурса «Детский сад года». Битва за призы ожидается жаркая, учитывая солидные призы за победу. Лучший детский сад получит сертификат на 500 тысяч рублей, серебряный призер конкурса станет обладателем 300 тысяч, а бронзовый — 200 тысяч.
Побороться за звание лучшего в этом году решили родители, руководители и дети 33 садов. В финальный (очный) этап прошли 16 дошкольных учреждений (ДОУ №№ 13, 33, 45, 48, 51, 70, 72, 75, 83, 89, 93, 101, 106, 109, 110, 128).
Вчера перед комиссией управления образования с творческой презентацией «Современный детский сад — это…» выступали заведующие семи ДОУ.
По итогам вчерашнего дня больше всего комиссии понравилось выступление заведующей детсада №13 Галины Юрьевны Фоминой. Свой рассказ она начала с того, что напомнила: ее дошкольное учреждение — долгожданный для жителей микрорайона Доброе подарок. И дети, и воспитатели получили отличную материальную «ценность» — новые стены, современной оборудование, благоустроенную территорию, новым «жителям» этого детского сада предстояло наполнить свой новый дом духовными ценностями, создать в нем атмосферу уюта, добра, тепла и любви.
Доставая из шкатулки по небольшому камню — символу проделанной работы, Галина Юрьевна делилась тем, что ее коллектив уже успел сделать за довольно короткий срок. А убирая камни обратно в шкатулку, она дала понять, что места в ней еще много, поэтому впереди ждет интересная жизнь как воспитанников, так и воспитателей.
Завтра о себе расскажут еще девять детских садов, после чего жюри определит победителей.
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