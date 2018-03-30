Родить дома и не делать прививки. О чем спорят мамы и врачи

За последние 10 лет выросло число отказов от прививок в Татарстане выросло многократно. И такая ситуация — по всей стране. Дошло до того, что президент России Владимир Путин на недавней встрече с медработникам предложил ввести административные меры за отказ прививаться. В России «сейчас какая-то мода не делать прививки», — заявил глава государства и призвал «тонко работать» с родителями.

Ещё одна набирающая популярность тема — домашние роды. Что движет казанскими мамами и что о нестандартном подходе думают специалисты, выяснил АиФ-Казань

Родила дома и не пожалела

«10 лет назад у меня был опыт родов в одном из роддомов Казани. Ощущения настолько ужасные, что думала, никогда в жизни больше рожать не пойду, — признаётся многодетная мама из Казани Алия Салахова. — Пришлось испытать на себе всё, что только возможно: стимуляцию, прокалывание околоплодного пузыря, уколы окситоцина в вены, надавливание на живот… Спустя пару лет случайно набрела на информацию о домашних родах и увидела для себя такую перспективу.

По мнению Алии, роддом — некий конвейер, и ощутить радость от самого прекрасного в жизни процесса невозможно по определению. Преимущество же естественных домашних родов в том, что это безопасный для ребёнка и мамы процесс. При условии, что мама сама осознаёт важность подготовки, здорового образа жизни и другие факторы. Алия уже дважды рожала дома, одного из детей — в ванной, в воду.

«Один из самых известных в мире акушеров-гинекологов Мишель Оден ещё в 60-е годы начал практиковать естественные роды, в том числе в воду, без медицинских вмешательств. Люди приезжали к нему со всех уголков мира, чтобы родить естественно», — рассказывает Алия.

Во время самих родов она даже не приглашала акушерку. Говорит, не нашла в Казани врачей, которых была бы готова принять в столь интимный процесс.

«Это индивидуальный выбор каждого! — поясняет свой выбор многодетная мама. — Единственная, кого я хотела бы видеть на своих родах дома, — Татьяна Малышева . Врач акушер-гинеколог из Петербурга, 30 лет проработавшая в системе медицинского родовспоможения. Сейчас, выйдя на пенсию, она помогает женщинам словом и делом. До родов я не раз встречалась с ней, общалась. При подготовке за основу брала именно её лекции в интернете. Мы с мужем смотрели много видео по домашним родам. Для нас всё было в новинку, ведь мы выросли в обычных советских семьях. Но в итоге супруг и я хорошо подготовились. Страха, что что-то пойдёт не так, не испытывала».

По её словам, сейчас публикуется немало исследований, в которых сравниваются патологии детей, родившихся дома и в медучреждении. «И я вам скажу, что сравнения совсем не в пользу официальной медицины. Рожать лучше в той бактериальной флоре, в которой у мамы сформирован иммунитет. Если же беременность протекает с осложнениями и есть отклонения в развитии плода, это уже другое дело, без медпомощи не обойтись», — резюмирует женщина. Она даже ведёт страницу в соцсети, рассказывает о своём опыте.

Акушерка под запретом

«Родители вправе сами выбирать место для рождения своего ребёнка, — комментирует юрист, руководитель сообщества «Бизнес-мамы Казани» Наталья Веретенникова . — При этом медпомощь в России — добровольная (п. 1 ст. 20 ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»). Самый частый вопрос, который волнует будущих родителей, можно ли пригласить акушерку или врача домой для помощи в родах? Родители имеют право воспользоваться помощью медработников, находясь у себя дома, но ни врач, ни акушер оказывать помощь в плановом родоразрешении в домашних условиях не вправе. За исключением экстренных случаев с привлечением скорой помощи. Иначе это подпадает под ст. 235 УК РФ «Незаконное осуществление медицинской деятельности… лицом, не имеющим лицензии».

Лицензию может получить только учреждение стационарного типа — то есть роддом. Получается, роды дома законом разрешены, а родовспоможение — нет. Но учитывая, что с каждым годом всё больше рожениц предпочитают именно домашние роды, необходимо отрегулировать этот вопрос на уровне государства и рассмотреть возможность родоразрешения с участием медработников».

А что думают врачи о домашних родов?

«Как врач я категорически против. В роддоме есть все необходимое для оказания экстренной медпомощи, чего в домашних условиях быть не может, — говорит доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 Казанской медакадемии, кандидат медицинских наук Мария Железова. — Если у женщины в родах на дому случаются осложнения, такие как, например, тяжелое кровотечение, то она может скончаться, просто не успев доехать до стационара. Почему на Западе практикуются домашние роды? Потому что там у семей есть возможность заранее подумать о «подстраховке». Я говорю о реанимационной бригаде, которая дежурит в шаговой доступности от дома роженицы. Вот когда и наши женщины смогут обеспечить такую поддержку своим родам, тогда можно рассмотреть вариант родов на дому».

Домашние роды имеют и отдалённые последствия, говорит она. Следствием травматических повреждений мягких тканей родовых путей, которые нередко сопровождают домашние роды, являются нарушения функции тазовых органов, невозможность вести интимную жизнь.

«Сейчас часто практикуются домашние роды в воду, что совсем противоестественно для малыша. Ведь первое, что ему необходимо сделать с появлением на свет, — самостоятельный вдох, а он вдыхает воду. В результате лёгкие либо совсем не раскрываются, либо в них попадает жидкость, малыш получает тяжёлую гипоксию мозга и может на всю жизнь остаться инвалидом», — рассказывает Железова.

Воо многих роддомах Казани роженицам предоставляется максимум свободы: личное посещение родственников, парт­нёрские роды и многое другое. Имея такие возможности, стоит ли рисковать здоровьем, задается она вопросом.

Ну, подумаешь, укол?

Ещё одна тема, на которой сломали немало копий, — делать ли ребёнку прививки.

Если прививаться от коклюша в 2006 году отказались 139 человек, а в 2015-м — уже 2,3 тысчи. Количество отказов по прививкам от дифтерии выросло с 623 в 2006-м до 4,57 тысячи в 2015-м. По данным Роспотребнадзора по РТ, в 2017 году число отказавшихся от прививок снизилось на 8,3%.

Почему же мамы идут на это?

Здоровее стал

«Первому ребёнку в течение полутора лет я ставила все вакцины, как положено по прививочному календарю. И хоть я на тот момент нигде не читала о механизме вакцинации, всегда вела ребёнка в прививочный кабинет с большой опаской. Будто материнский инстинкт говорил мне, что делать этого не стоит, — вспоминает мама двоих детей Валерия Хоркунова. — В итоге сын рос очень капризным ребенком и часто болел, но я не сопоставляла этот факт с прививками. Когда начала изучать вопрос, поняла, что продолжать действовать по схеме не хочу».

По словам Валерии, дочь, которую она не прививала, намного реже и легче болеет, тогда как сына долгое время от затяжных простудных недугов спасали только антибиотики. Сейчас в доме обходятся без лекарств.

Ту же тенденцию отмечает и Людмила Князева . Её дочери 13 лет, младшему сыну 4 года. «Я уверена, что человеческий организм уникален и может справиться с любым заболеванием. Да, ему нужна помощь, но не в виде прививок. Зачем заражать организм, если он может никогда не встретить заболевание? — говорит она. — Сейчас я слышу, что детки чаще испытывают побочные эффекты от самой вакцинации, а дети, которые не прививались, чаще здоровее. Я это замечаю по Артёму».

Но самое главное, по мнению мамы, что никто из врачей не даёт гарантию, что ребёнок перенесёт прививку и её последствия. Зато на этом очень хорошо зарабатывают аптеки. Ещё один довод мам — несмотря на массовые отказы от прививок, эпидемий не случилось (в Роспотребнадзоре с этим утверждением не согласны, — Прим.ред.).

Мнение врача

Врач педиатр-инфекционист Ильсия Загирова:

«Когда речь идет о безопас­ности наших детей, мы не вправе рисковать. Отказываясь от вакцинации, мы подвергаем их риску заболеть тяжёлой инфекцией, имеющей последствия в виде осложнений или практически стопроцентной инвалидизации, как в случае с полиомиелитом.

Будучи ординатором в инфекционной больнице, я видела больных пациентов — как привитых, так и непривитых. К сожалению, течение болезни в обоих случаях неодинаково. У первых процесс проходит в более щадящей форме, без осложнений. Любая вакцина, независимо от того, бесплатная она или платная, делает то, что должна делать, запускает процесс образования защитных антител против конкретной инфекции. В вакцинации, в первую очередь, нужно ориентироваться на состояние здоровья ребёнка, на его самочувствие, анализы, настрой родителей. Но есть дети из групп риска, которые подлежат вакцинации по индивидуальному графику. Как мама, понимаю, очень сложно сделать выбор, но есть ли смысл рисковать здоровьем детей, когда можно защититься?

Но в любом случае ответственность за детей в первую очередь несут родители».