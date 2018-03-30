Никита Ч., ноябрь 2003, Саратовская область

Номер анкеты: d9l4w-v9o2

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области: 8 (8452) 23-07-71.