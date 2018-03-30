В Ярославле открыли первый в России центр реабилитации и спорта

В «Полете» специалисты оказывают помощь детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также травмированным спортсменам. С пациентом проводят занятия сразу два тренера по гимнастике и врач с учетом индивидуального плана реабилитации. Дети с диагнозом ДЦП — от 1 до 18 лет — могут пройти в центре амбулаторное лечение.

В базовый курс занятий входят различные виды массажа, суставная гимнастика и занятия по мелкой моторике. В течение года центр сможет принять 300 детей.

Только в Ярославской области 700 детей имеют такие проблемы со здоровьем.