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В Ярославле открыли первый в России центр реабилитации и спорта
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В Ярославле открыли первый в России центр реабилитации и спорта 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В «Полете» специалисты оказывают помощь детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также травмированным спортсменам. С пациентом проводят занятия сразу два тренера по гимнастике и врач с учетом индивидуального плана реабилитации. Дети с диагнозом ДЦП — от 1 до 18 лет — могут пройти в центре амбулаторное лечение.
В базовый курс занятий входят различные виды массажа, суставная гимнастика и занятия по мелкой моторике. В течение года центр сможет принять 300 детей.
Только в Ярославской области 700 детей имеют такие проблемы со здоровьем.
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