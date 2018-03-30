На юге Казахстана 39 человек отравились мороженым

В Казахстане 39 человек, в том числе 13 детей, отравились мороженым, сообщили в управлении здравоохранения Южно-Казахстанской области. «Общее количество — 39 человек, среди них 13 детей в возрасте от 5 лет», — рассказили агентству РИА Новости в ведомстве.

Там отметили, что, предположительно, все, кто обратился в больницу, ели мороженое в одном месте.

В управлении здравоохранения подчеркнули, что число отравившихся может возрасти.