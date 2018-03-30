Ещё
На юге Казахстана 39 человек отравились мороженым
Далее:
Читайте также:
Ещё

На юге Казахстана 39 человек отравились мороженым 

RT на русском 2 часа назад
В Казахстане 39 человек, в том числе 13 детей, отравились мороженым, сообщили в управлении здравоохранения Южно-Казахстанской области. «Общее количество — 39 человек, среди них 13 детей в возрасте от 5 лет», — рассказили агентству РИА Новости в ведомстве.
Там отметили, что, предположительно, все, кто обратился в больницу, ели мороженое в одном месте.
В управлении здравоохранения подчеркнули, что число отравившихся может возрасти.
Ранее в Роспотребнадзоре по Хабаровскому краю заявили, что специалисты зафиксировали 100 случаев острой кишечной инфекции в хабаровской гимназии №3.
RT на русском: последние новости
Опекуном потерявшего семью при пожаре в Кемерове мальчика станет бабушка При пожаре в ТЦ в Кемерове обрушились помещения двух кинотеатров Следователи проверяют сообщения об инциденте в курганском детсаду
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»74
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Как и за что артисты получают звания5
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение