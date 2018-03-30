В Казахстане полиция начала расследование массового отравления мороженым

АСТАНА, 30 мар — РИА Новости . Полиция Казахстана начала расследование массового отравления мороженым в Шымкенте, в результате которого госпитализированы более 40 человек, сообщило в пятницу управление госязыка и информации департамента внутренних дел (ДВД).

Комитет охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана ранее сообщил, что в инфекционную больницу Шымкента обратился 61 человек с подозрением на отравление мороженым. Госпитализация потребовалась 41 обратившемуся (среди них 20 детей), 20 пострадавшим было назначено амбулаторное лечение.

"Данный факт зарегистрирован… По статье «нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов». Назначена экспертиза. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении на сайте ДВД.