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В СФ предложили отменить срок давности преступлений сексуальной направленности в отношении детей
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В СФ предложили отменить срок давности преступлений сексуальной направленности в отношении детей 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В Совете Федерации подготовили пакет законопроектов, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Одно из предлагаемых изменений направлено на отмену срока давности преступлений сексуальной направленности в отношении несовершеннолетних. Об этом в ходе парламентских слушаний на тему «Совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от посягательств на половую неприкосновенность» сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина.
«Мы предлагаем отменить срок давности преступления (сексуальной направленности в отношении детей — прим. Агентства «Москва»), как это сделано по преступлениям террористического характера. А разве это не терроризм в отношении детей? Вам любой родитель, ребенок которого пострадал, скажет, что это страшно и ужасно!», — сказала сенатор.
Ранее сообщалось, что в Совете Федерации также выступили с предложением изменить возрастную планку защищаемой категории подростков от сексуального насилия от 14 до 16 лет.
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