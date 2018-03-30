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Детский сад «Березка» отпраздновал полувековой юбилей
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Детский сад «Березка» отпраздновал полувековой юбилей 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
«Детский сад № 196 компенсирующего вида» отметил большой юбилей, 50 лет со дня создания. На праздник пришли много гостей, представители гордумы и администрации города, профсоюзных организаций и педагогического сообщества.
-Накопленный годами опыт работы и каждодневный труд всего коллектива дошкольного учреждения позволили создать в детском саду атмосферу доброжелательности и полной гармонии. Этот юбилей созвал много друзей, а значит, все что вы делали и продолжаете делать на благо родного района по развитию и воспитанию подрастающего поколения заводчан, имеет огромное значение! — отметил в своем поздравлении депутат Саратовской городской Думы Владимир Дмитриев, пожелав юбиляру творческих и профессиональных достижений, замечательных воспитанников и понимающих родителей. Он акцентировал внимание на здоровьесберегающих технологиях и новых методиках по развитию детей, которыми в полной мере владеет коллектив комбината. Дошколята к юбилею родного детского сада подготовили концерт. Много добрых слов было сказано в адрес руководителя и коллектива детского сада. Присутствующие на торжественном мероприятии гости пожелали учреждению яркой и интересной жизни, новых творческих побед и успехов воспитателям и воспитанникам.
В этот особый для детского сада и его коллектива день была выражена признательность коллективу за плодотворную творческую работу. Депутаты регионального и городского парламента вручили сотрудникам учреждения Почетные грамоты, благодарственные письма и сладкие подарки. А самыми дорогими гостями праздника стали ветераны комбината, долгие годы посвятившие становлению и развитию дошкольного учреждения.
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