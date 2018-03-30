За 2017 год в детской поликлинике №7 выписано почти полторы тысячи бесплатных рецептов

Как сообщила главный врач поликлиники Елена Кац, сотрудники филиала № 2 и головного учреждения ГБУЗ «ДГП № 7», обслуживающие детское население района Новогиреево, особое внимание уделяют детям из семей льготных категорий.

За минувший год в медицинском учреждении было выписано одна тысяча четыреста сорок два бесплатных рецепта на общую сумму одна тысяча пятьсот восемьдесят пять рублей. Бесплатным питанием на молочных кухнях района Новогиреево пользуется больше двух тысяч детей из семей льготных категорий, а также кормящих матерей и беременных женщин. Большинство получателей социальных льгот — это дети до трех лет,

дети-инвалиды и дети из многодетных семей

На данный момент все молочно-раздаточные пункты района перешли под юрисдикцию учреждения «Гормедтехника». Это позволит перейти электронную систему выписки рецептов на детское питание в самое ближайшее время.

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