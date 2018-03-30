Ещё
За 2017 год в детской поликлинике №7 выписано почти полторы тысячи бесплатных рецептов
Далее:
Читайте также:
Ещё

За 2017 год в детской поликлинике №7 выписано почти полторы тысячи бесплатных рецептов 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Как сообщила главный врач поликлиники Елена Кац, сотрудники филиала № 2 и головного учреждения ГБУЗ «ДГП № 7», обслуживающие детское население района Новогиреево, особое внимание уделяют детям из семей льготных категорий.
За минувший год в медицинском учреждении было выписано одна тысяча четыреста сорок два бесплатных рецепта на общую сумму одна тысяча пятьсот восемьдесят пять рублей. Бесплатным питанием на молочных кухнях района Новогиреево пользуется больше двух тысяч детей из семей льготных категорий, а также кормящих матерей и беременных женщин. Большинство получателей социальных льгот — это дети до трех лет,
дети-инвалиды и дети из многодетных семей
На данный момент все молочно-раздаточные пункты района перешли под юрисдикцию учреждения «Гормедтехника». Это позволит перейти электронную систему выписки рецептов на детское питание в самое ближайшее время.
Фото — открытые источники.
Управа района Новогиреево: последние новости
Выставка копий советских и российских наград проходит в фойе Театра на Перовской Благотворительный концерт «Музыка, исцеляющая душу» пройдет в кинотеатре «Берёзка» В первой половине апреля в «Берёзке» покажут детские и приключенческие фильмы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»74
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Как и за что артисты получают звания5
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение