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Богдан П., октябрь 2011, Удмуртская Республика
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Богдан П., октябрь 2011, Удмуртская Республика 

РИА Новости 1 час назад
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Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Удмуртской республике: 8 8 (3412) 51-45-23.
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