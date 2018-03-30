У детских поликлиник предлагают оборудовать «колясочные зоны»

По мнению эксперта, многих родителей не устраивает, что они должны оставлять детские коляски без охраны и под открытым небом.

Проект переоснащения детских медицинских организаций, который разработал Минздрав России , нуждается в доработке, считает координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков . По его мнению а него надо включить обязательное создание у поликлиник специальных мест для стоянки детских колясок. Это требование должно быть учтено при проектировании новых медучреждений, а также при обустройстве уже имеющихся поликлиник.

Мамы и папы привозят на прием к врачу грудных детей — в больницы с колясками не пускают. А на улице рядом с поликлиникой нет даже специально оборудованного места, чтобы пристегнуть коляску и укрыть от непогоды. Родители вынуждены оставлять ее без охраны и под открытым небом — под снегом и дождем. Как после теплого помещения положить туда ребенка?,

— говорит Рожков.