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18 апреля в РГДБ пройдет лекция нейропсихолога Александры Соболевой
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18 апреля в РГДБ пройдет лекция нейропсихолога Александры Соболевой 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Семейный лекторий сайта «ЁжикЁжик» приглашает на лекцию нейропсихолога Александры Соболевой. Лекция состоятся 18 апреля c 19:30 до 21:00 в РГДБ. Руководитель Научно-исследовательского центра детской нейропсихологии в Москве, кандидат психологических наук, расскажет о том, как нейропсихолог может помочь ребенку решить проблемы с учебой и отчего эти проблемы возникают. Зарегистрироваться на лекцию можно здесь.
Кому будет полезна лекция? В первую очередь, родителям дошкольников и младших школьников.
Почему тема актуальна? Ребенок идет в первый класс, но не может усидеть и 15 минут за партой, а впереди целые уроки, на которых надо внимательно слушать, вовремя отвечать на вопросы и стараться не упустить важного. Родителей пугает перспектива получать жалобы на «плохое» детское поведение, они стараются помочь, но не всегда знают, что лежит в основе невнимательности и неумения управлять эмоциями. В этом и других сложных случаях, с которыми сталкиваются почти все родители и дети во время адаптации в младших классах, поможет нейропсихолог.
Будет ли доступна онлайн-версия? Да, если вы не можете присутствовать лично, вы сможете услышать и увидеть лектора онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.
Чтобы не пропустить ничего полезного и интересного о детских развлечениях, развитии и психологии, подписывайтесь на наш канал в Telegram. Всего 1-2 поста в день.
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