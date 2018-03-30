В дошкольном отделении ОК «Юго-Запад» прошел День здоровья

28 марта в дошкольных группах прошел День здоровья. Дети делали упражнения и играли на свежем воздухе. Активное движение, которое развернули ребята во дворе, укрепило их здоровье, закалило, и, в целом, повлияло благотворно на физическое развитие детей.

Дети приняли участие в разных играх — дидактической, словесной, подвижной, спортивной. Ребята освоили много забав: «Чья команда быстрее», «Кто слепит больше снежков», «Шире шаг», «Попади в цель», «Катание с горы» и многие другие. Никаких дополнительных атрибутов, кроме природы, снега и хорошего настроения, для участия в них дошколятам не потребовалось.