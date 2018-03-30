В России проходит 300-дневный благотворительный марафон «Вернем детям красоту»

Инициатором марафона выступил благотворительный фонд «Лицо Ребенка», созданный 15 лет назад. За это время получили консультации и прошли лечение более 15 000 больных, из них 1 500 детей в стационарных условиях клиники Фонда. Высокотехнологичная медицинская помощь в России оказывается за счет государственных средств, но без сложного процесса диагностики и послеоперационной реабилитации, все усилия хирургов могут быть сведены на нет.

«Мы, детские хирурги, в состоянии оказать качественную помощь нуждающимся пациентам в лечении и реабилитации прямо сейчас, с использованием уже имеющихся возможностей. Вместе мы можем вернуть здоровье и красоту еще большему числу нуждающихся детей!»

Внести свой вклад, поучаствовав в марафоне «Вернем детям красоту», могут как юридические лица переводом на счет Фонда, так и физические — на короткий номер 3443, кодовое слово ЛИЦО. Подробности можно найти на сайте Марафона и сайте Фонда. Фото: пресс-служба благотворительного фонда