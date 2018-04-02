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Почти 75 детей из Волоколамска отправлены в оздоровительные санатории
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Почти 75 детей из Волоколамска отправлены в оздоровительные санатории 

RT на русском 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В оздоровительные санатории отправились 122 жителя подмосковного Волоколамска, в том числе 74 ребёнка, сообщает телеканал «360». Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что за путёвками в дома отдыха обратились 790 жителей Волоколамского района.
Отмечается, что дети будут отдыхать, в частности, в лагере «Дружба» в Пушкинском районе, а также в пансионате «Нара» в Наро-Фоминском районе.
Ранее в МЧС заявили, что проживающим вблизи полигона бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья выдали тысячу респираторов.
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