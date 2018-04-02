Почти 75 детей из Волоколамска отправлены в оздоровительные санатории

В оздоровительные санатории отправились 122 жителя подмосковного Волоколамска, в том числе 74 ребёнка, сообщает телеканал «360». Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что за путёвками в дома отдыха обратились 790 жителей Волоколамского района.

Отмечается, что дети будут отдыхать, в частности, в лагере «Дружба» в Пушкинском районе, а также в пансионате «Нара» в Наро-Фоминском районе.