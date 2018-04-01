В Волоколамске более 1,3 тысячи жителей обратились в соцзащиту за путевками

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости . Более 1,3 тысячи человек в подмосковном Волоколамске обратились в социальную защиту с просьбой выдать им путевки на отдых, сообщается на сайте администрации Волоколамского муниципального района со ссылкой на министра социального развития Московской области Ирину Фаевскую.

На прошлой неделе, по данным муниципалитета, на мусорном полигоне в Волоколамске произошел выброс свалочного газа, к врачам обратились несколько десятков детей. В Волоколамском районе был введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией на полигоне. Часть людей уже получила средства индивидуальной защиты.

"В Волоколамское управление социальной защиты с просьбой о получении путевок обратилось 1338 человек, из них детей — 871 человек, взрослых— 467", — говорится в сообщении.

По данным администрации, в течение марта 15 человек из Волоколамского района уехали в оздоровительные учреждения. Следующий заезд состоится 2 апреля. В лагерь «Дружба» отправятся 16 детей, в пансионат «Нара» — 15 детей и 11 взрослых, в парк-отель «Огниково» — 43 ребенка и 37 взрослых, отмечается в сообщении.

На данный момент заезды планируются на 4, 9, 15 и 16 апреля в пансионат «Нара», парк-отель «Огниково», лагерь «Юнармеец» и «Дружба».