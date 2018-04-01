Ещё
В Волоколамске более 1,3 тысячи жителей обратились в соцзащиту за путевками
Далее:
Читайте также:
Ещё
Тест: помните ли вы фильм "Свадьба в Малиновке"
Тест: помните ли вы фильм "Свадьба в Малиновке"

В Волоколамске более 1,3 тысячи жителей обратились в соцзащиту за путевками 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек в подмосковном Волоколамске обратились в социальную защиту с просьбой выдать им путевки на отдых, сообщается на сайте администрации Волоколамского муниципального района со ссылкой на министра социального развития Московской области Ирину Фаевскую.
На прошлой неделе, по данным муниципалитета, на мусорном полигоне в Волоколамске произошел выброс свалочного газа, к врачам обратились несколько десятков детей. В Волоколамском районе был введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией на полигоне. Часть людей уже получила средства индивидуальной защиты.
"В Волоколамское управление социальной защиты с просьбой о получении путевок обратилось 1338 человек, из них детей — 871 человек, взрослых— 467", — говорится в сообщении.
По данным администрации, в течение марта 15 человек из Волоколамского района уехали в оздоровительные учреждения. Следующий заезд состоится 2 апреля. В лагерь «Дружба» отправятся 16 детей, в пансионат «Нара» — 15 детей и 11 взрослых, в парк-отель «Огниково» — 43 ребенка и 37 взрослых, отмечается в сообщении.
На данный момент заезды планируются на 4, 9, 15 и 16 апреля в пансионат «Нара», парк-отель «Огниково», лагерь «Юнармеец» и «Дружба».
РИА Новости: последние новости
Никита Ч., ноябрь 2003, Саратовская область Бабушка станет опекуном мальчика, потерявшего семью при пожаре в Кемерово В Казахстане полиция начала расследование массового отравления мороженым
 Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?19
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»87
Тест: помните ли вы фильм «Свадьба в Малиновке»1
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Тест: угадайте роли Андрея Миронова по кинокадру42
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение