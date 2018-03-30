За путёвками в дома отдыха обратились 790 жителей Волоколамского района

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил телеканалу «360», что за путёвками в дома отдыха обратились 790 жителей Волоколамского района. «Эта программа будет нами продолжена. Мы предоставим столько путёвок, сколько нужно», — отметил Воробьёв.

Как рассказала министр соцразвития региона Ирина Фаевская , выбраны лучшие оздоровительные центры в экологически чистых районах.

Для школьников на время восстановительного периода организуют занятия, чтобы не пропускать учебную программу.

Ранее сообщалось, что жителям Волоколамска раздают средства индивидуальной защиты.