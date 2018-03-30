Топилин объяснил рост числа детей с инвалидностью в России

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости . Рост абсолютного числа инвалидов среди детей не означает, что дети стали менее здоровыми, это связано с увеличением общего числа детей в России, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин

Ранее советник президента РФ Александра Левицкая заявила, что в России растет число детей-инвалидов, первое место занимают случаи ментальной инвалидности. На начало 2017 года в РФ фиксировали 625 тысяч детей-инвалидов, а на начало января 2018 года — 651 тысячу. Левицкая отметила, что такая ситуация требует тщательного анализа.

"Если брать в процентном отношении к количеству детишек… это детишки, рожденные в предыдущие годы (когда в России повысилась рождаемость — ред.), то, по нашим оценкам, относительный показатель инвалидизации, доля инвалидизации среди всех детей не растет — сохраняется на прежнем уровне", — заявил Топилин.

Он отметил, что в России за последние годы стали более объективно подходить к установлению инвалидности, также с 2012 года заработал специальный проект по выхаживанию маловесных детей, что также может влиять на показатели инвалидизации детей. «Какого-то всплеска нет, в любом случае это не должно пугать», — заверил министр.

Он также отметил, что на подписании у президента РФ находится документ об упрощении освидетельствования инвалидности, которым вводится заочное освидетельствование и бессрочное для детей по отдельным заболеваниям.