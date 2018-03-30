436 000 детей пройдут диспансеризацию в Волгоградской области

436 000 детей пройдут ежегодный профилактический медосмотр в 2018 году в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, в январе и марте врачи осмотрели в общей сложности более 117 000 юных жителей региона. Тем, у кого выявляются какие-либо нарушения, рекомендуют пройти дополнительные обследования, а также оказывают помощь в амбулаторно-поликлинических условиях или дневном стационаре. Все назначения определяются в зависимости от возраста ребенка. Добавим, в 2017 году медиками было осмотрено 425 443 ребенка. Чаще всего у них выявлялись заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения, а также болезни глаз.