Ещё
436 000 детей пройдут диспансеризацию в Волгоградской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

436 000 детей пройдут диспансеризацию в Волгоградской области 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
436 000 детей пройдут ежегодный профилактический медосмотр в 2018 году в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, в январе и марте врачи осмотрели в общей сложности более 117 000 юных жителей региона. Тем, у кого выявляются какие-либо нарушения, рекомендуют пройти дополнительные обследования, а также оказывают помощь в амбулаторно-поликлинических условиях или дневном стационаре. Все назначения определяются в зависимости от возраста ребенка. Добавим, в 2017 году медиками было осмотрено 425 443 ребенка. Чаще всего у них выявлялись заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения, а также болезни глаз.
АиФ Волгоград: последние новости
Волгоградцев ждет Всероссийская Неделя финграмотности для детей и молодежи В Волгограде открылись пришкольные лагеря Благотворители откроют комнату для адаптации инвалидов в школе в Волгограде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»77
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
15 российских фильмов, которыми можно гордиться24
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение