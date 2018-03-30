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Воронежцам рассказали, как не бояться отпускать детей в летние лагеря
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Воронежцам рассказали, как не бояться отпускать детей в летние лагеря 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Представители власти, туристического бизнеса, школ и надзорных органов собрались на «Ярмарке детского туризма».
Как сделать детский отдых интересным, а главное — безопасным. Об этом сегодня говорили представители власти, туристического бизнеса, школ и надзорных органов. На «Ярмарке детского туризма» они собрались в таком составе впервые. Организаторы лагерей и экскурсий в другие регионы рассказывают, в последние годы интерес к их услугам упал. Виной тому, несчастные случаи, которые происходят с детьми во время отдыха. Теперь родители попросту не хотят отпускать своих чад. Но в то же время, такой отдых для ребёнка — это уникальный шанс увидеть и узнать больше, научиться самостоятельности и развить различные навыки. — Я думаю, что падёт какая-то стена недоверия между представителями школ и турбизнесами, а турбизнес тоже услышит те претензии, которые, наверное, существуют у представителей народного образования. Действительно, много недобросовестных, скажем так, представителей турбизнеса, которые появляются на 1-2 года и уходят. В общем-то, страдают порядочные представители, — отметил заместитель председателя комитета по туризму при торгово-промышленной палате Воронежской области Дмитрий Казьмин.
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