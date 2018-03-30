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Кинопоказы и конкурсы устроят для гостей библиотеки на 1-й Хуторской в период весенних каникул
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Кинопоказы и конкурсы устроят для гостей библиотеки на 1-й Хуторской в период весенних каникул 

Управа района Савеловский города Москвы 2 часа назад
Игры, конкурсы и показы кино— и мультипликационных фильмов организуют в период весенних каникул в детской библиотеке № 40, которая расположена на 1-й Хуторской улице. Об этом сообщила заведующая библиотекой Ирина Тимчишина.
— Наши сотрудники приготовили для детей обширную программу. С 3 по 6 апреля у нас будут проходить кинопоказы, также для школьников откроется игротека, — поделилась Тимчишина.
Помимо этого, дети смогут осмотреть тематические книжные выставки.
Школьников будут ждать ежедневно с 13.00 до 20.00 по адресу 1-я Хуторская ул., д. 2, корп. 2. (мю)
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