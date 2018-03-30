Кинопоказы и конкурсы устроят для гостей библиотеки на 1-й Хуторской в период весенних каникул

Игры, конкурсы и показы кино— и мультипликационных фильмов организуют в период весенних каникул в детской библиотеке № 40, которая расположена на 1-й Хуторской улице. Об этом сообщила заведующая библиотекой Ирина Тимчишина.

— Наши сотрудники приготовили для детей обширную программу. С 3 по 6 апреля у нас будут проходить кинопоказы, также для школьников откроется игротека, — поделилась Тимчишина.

Помимо этого, дети смогут осмотреть тематические книжные выставки.

Школьников будут ждать ежедневно с 13.00 до 20.00 по адресу 1-я Хуторская ул., д. 2, корп. 2. (мю)