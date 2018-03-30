Дошкольники из Рязанского посетили музей деревянной игрушки

Дети из дошкольного отделения школы №329 Рязанского района посетили музей деревянной богородской игрушки. Музей был создан педагогами дошкольных групп. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Цель создания музея — развитие интереса к истории. Дети получили массу удовольствия от игры с экспонатами музея, узнали, что игрушки могут двигаться не только от электрических батареек, но и благодаря применению принципов элементарной механики, — пояснил представитель администрации.

Напомним, что дошкольное учреждение расположено по адресу 4-й Вешняковский проезд, 6. (мю)