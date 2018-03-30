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Дошкольники из Рязанского посетили музей деревянной игрушки
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Дошкольники из Рязанского посетили музей деревянной игрушки 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
Дети из дошкольного отделения школы №329 Рязанского района посетили музей деревянной богородской игрушки. Музей был создан педагогами дошкольных групп. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Цель создания музея — развитие интереса к истории. Дети получили массу удовольствия от игры с экспонатами музея, узнали, что игрушки могут двигаться не только от электрических батареек, но и благодаря применению принципов элементарной механики, — пояснил представитель администрации.
Напомним, что дошкольное учреждение расположено по адресу 4-й Вешняковский проезд, 6. (мю)
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