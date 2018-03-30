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В Минтруде объяснили рост числа детей-инвалидов высокой рождаемостью
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В Минтруде объяснили рост числа детей-инвалидов высокой рождаемостью 

BFM.RU 58 минут назад
Рост числа детей-инвалидов в последние годы связан как в целом с увеличением рождаемости, так и с оптимизацией системы установления инвалидности, сообщил глава Минтруда РФ Максим Топилин.
«Растет, действительно. Если брать в процентном соотношении количество детишек… по нашим оценкам, все-таки относительный показатель инвалидизации, то есть сколько детишек в относительной доле среди всех детей, он не растет, он где-то приблизительно сохраняется на прежнем уровне», — цитирует ТАСС Топилина. Он пояснил, что на количественный показатель детей с инвалидностью может влиять и упрощение системы определения статуса, например, факт, что инвалидность по диабету устанавливается до 14 лет, «чтобы не гонять каждый год ребенка».
Кроме того, по словам министра, на количество детей с инвалидностью может влиять и факт выхаживания детей, родившихся с малым весом. «Не всегда рост абсолютного количества детей-инвалидов означает, что дети стали менее здоровыми, просто мы немножечко мягче должны к этой категории относиться, и количество детей растет», — резюмировал Топилин.
Ранее советник президента РФ Александра Левицкая сообщила, что число детей с инвалидностью в РФ увеличивается быстрыми темпами, также изменилась структура инвалидности, на первое место вышла ментальная. По ее словам, на начало 2017 года в РФ было 625 тыс. детей с инвалидностью, а в 2018 году их численность достигла 651 тыс.
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