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Работаем последний день: в Уфе внепланово решили закрыть детский сад
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Работаем последний день: в Уфе внепланово решили закрыть детский сад 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Черниковке закрывают детский сад № 46. Здание 1957-го года постройки ремонтировали каждый год, но техническое обследование показало, что оно не безопасно для детей.
Летом в учреждении проводили косметический ремонт: заменили кровлю, отштукатурили, покрасили стены, вставили новые окна. Так же планировали поступить и в этом году, но тут нагрянула внеплановая проверка и ужаснулась — стены были все в трещинах, и фасаду срочно нужен был ремонт. Не дожидаясь лета, чиновники решили: «Нужен ремонт».
— С родителями уже провели собрание. Детей распределили по соседним садикам, где были свободные места. Администрация просит родителей с пониманием отнестись к внеплановому закрытию. Сколько продлятся работы, мы пока сказать не можем, — пояснили Ufa1 в пресс-службе уфимской мэрии.
Чиновники пообещали держать родителей в курсе того, как проходит ремонт. Сегодня заведение закроют, в понедельник малыши пойдут в другие садики, а в здании начнутся обследования и подготовительные работы.
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