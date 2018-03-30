Работаем последний день: в Уфе внепланово решили закрыть детский сад

В Черниковке закрывают детский сад № 46. Здание 1957-го года постройки ремонтировали каждый год, но техническое обследование показало, что оно не безопасно для детей.

Летом в учреждении проводили косметический ремонт: заменили кровлю, отштукатурили, покрасили стены, вставили новые окна. Так же планировали поступить и в этом году, но тут нагрянула внеплановая проверка и ужаснулась — стены были все в трещинах, и фасаду срочно нужен был ремонт. Не дожидаясь лета, чиновники решили: «Нужен ремонт».

— С родителями уже провели собрание. Детей распределили по соседним садикам, где были свободные места. Администрация просит родителей с пониманием отнестись к внеплановому закрытию. Сколько продлятся работы, мы пока сказать не можем, — пояснили Ufa1 в пресс-службе уфимской мэрии.

Чиновники пообещали держать родителей в курсе того, как проходит ремонт. Сегодня заведение закроют, в понедельник малыши пойдут в другие садики, а в здании начнутся обследования и подготовительные работы.