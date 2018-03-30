Маленькие жители Коптева попробовали себя в роли врачей и художников

В рамках межрайонного фестиваля «Наши общие возможности — наши общие результаты» в дошкольных группах школы №185 Коптева прошел фестиваль профессий «Все профессии нужны, все профессии важны».

— Юных гостей, их родителей и жителей района педагоги встречали на двух образовательных площадках. Здесь прошли мастер-классы, интерактивные игры, детско-родительские тренинги, работали школы мастерства и дизайна, — пояснил сотрудник учреждения.

Взрослые и дети стали участниками кукольного спектакля, путешествовали по Галактике, попробовали на себе профессии врача и художника, строителя и музыканта, а также поговорили о редких профессиях. (ео)