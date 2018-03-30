Мальчик на детской площадке в Подольске выпил неизвестную жидкость из найденной бутылки и умер

«Предварительно установлено, что 28 марта два брата 11 и восьми лет гуляли на детской площадке у своего дома. Старший брат нашел открытую бутылку из-под лимонада с неустановленной жидкостью и выпил ее, предложив выпить и младшему, однако тот отказался. Дома у ребенка стали проявляться признаки отравления. Утром 29 марта бригадой «скорой помощи» мальчик был госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался», — сказала собеседница агентства.

Судмедэкспертиза установила, что ребенок умер от отравления неизвестным веществом. Сотрудники СК проводят доследственную проверку, выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки примут процессуальное решение.