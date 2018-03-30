Делегация детей и молодежи из Московской области отправилась на отдых в детский центр «Орленок»

Главным управлением социальных коммуникаций Московской области в рамках договора о сотрудничестве по организации отдыха и оздоровления детей в ФГБОУ Всероссийский детский центр «Орленок» сформирован список детей-участников Московского областного отделения всероссийского движения «Юнармия», которым предоставлены путевки.

Вчера вечером мы организованной группой с сопровождающими отправили 40 юнармейцев школьного возраста на оздоровление во всероссийский детский центр «Орленок». Ребята проведут на берегу Черного моря в Краснодарском крае 21 день. Помимо оздоровления их ждет дополнительная общеразвивающая программа «Космос: точка отсчета».

Ирина Плещева , начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Плещева отметила, что путевки во всероссийский детский центр «Орленок» предоставляются как поощрение детям и молодежи Московской области в возрасте от 11 до 16 лет, добившимся успехов в общественной деятельности, учебе, в том числе победителям соревнований, олимпиад, фестивалей, смотров, конкурсов.

Дополнительная общеразвивающая программа «Космос: точка отсчета» познакомит участников смены с многогранностью космоса как пространства науки, творчества и международного сотрудничества. Содержание программы будет направлено на формирование у подростков интереса к данной теме. Частью содержания станут такие знаковые даты, как Международный день детской книги (2 апреля), День культуры (15 апреля) и День экологических знаний (15 апреля).

Всего в течение года на оздоровление во всероссийский детский центр «Орленок» будет направлено 170 детей, которые примут участие в шести тематических сменах: «Космос. Точка отсчета», «Служу Отечеству», «#НЕшкольные встречи», всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», «От мечты — к открытию» и «Ключи от праздника». Выдача путевок для отдыха и оздоровления детей и молодежи из Подмосковья в ФГБОУ всероссийский детский центр «Орленок» проводится ежегодно Главным управлением социальных коммуникаций Московской области.