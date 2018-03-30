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В Калининград приехал основатель организации «Антропос — ради детей этого мира»
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В Калининград приехал основатель организации «Антропос — ради детей этого мира» 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Немецкий психолог работает в Калининградской области более 25 лет. Адресную помощь за это время получило множество воспитанников детских домов, а также местные музыкальные коллективы, дома творчества, дети с особыми потребностями и малообеспеченные семьи.
«Антропос» собирает средства благодаря взносам участников немецкого союза, с помощью благотворительных семинаров и проектов в России и в Германии. Вдохновившись философией организации, еще 23 года назад калининградцы создали свой союз «Антропос» в нашем регионе.
Ханс-Вольфф Граф, психолог:
— Я сам лично знакомился с детьми, детскими домами. И в их лице мы приобрели новых партнёров. Многие из них уже сейчас стали сами родителями. Недавно мой друг отошёл от меня. Он сказал, что не будет со мной общаться, если я буду продолжать работу в Калининграде. Но для меня речь не идёт о политике, речь идёт о людях.
Светлана Довженко, председатель правления союза «Антропос Калининград»:
— Сейчас наши силы направлены на помощь деткам и подросткам в области. Это поддержка детских центров, домов творчества, детских садов, библиотек. Там, где сложновато финансово. Например, в этом году все деньги, которые люди пожертвуют на них мероприятиях, в том числе и на наших семинарах, пойдут на осуществление мечты деток посёлка Львовское Озерского района мини-кинотеатр.
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