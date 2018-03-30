В библиотеке на Фестивальной юные читатели вспомнили известных детских писателей

В библиотеке № 44 на Фестивальной 29 марта прошло познавательное мероприятие «Родной природы многоцветье».

— Дети познакомились с известными детскими писателями, узнали об истории появления в России «Книжкиной недели». Маленькие гости читали отрывки из полюбившихся книг Пришвина («Кладовая солнца», «Рассказы о животных»), Скребицкого («Про наших птиц», «Детский календарь природы»). Будущие книголюбы познакомились с отрывками из повести Короленко «Слепой музыкант», повествующими о восприятии окружающего мира слепорожденным мальчиком. Дети пели песни о России, — рассказали в библиотеке.

Напомним, библиотека № 44 находится по адресу Фестивальная улица, 46, корп. 1. (ео)