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В библиотеке на Фестивальной юные читатели вспомнили известных детских писателей
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В библиотеке на Фестивальной юные читатели вспомнили известных детских писателей 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В библиотеке № 44 на Фестивальной 29 марта прошло познавательное мероприятие «Родной природы многоцветье».
— Дети познакомились с известными детскими писателями, узнали об истории появления в России «Книжкиной недели». Маленькие гости читали отрывки из полюбившихся книг Пришвина («Кладовая солнца», «Рассказы о животных»), Скребицкого («Про наших птиц», «Детский календарь природы»). Будущие книголюбы познакомились с отрывками из повести Короленко «Слепой музыкант», повествующими о восприятии окружающего мира слепорожденным мальчиком. Дети пели песни о России, — рассказали в библиотеке.
Напомним, библиотека № 44 находится по адресу Фестивальная улица, 46, корп. 1. (ео)
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