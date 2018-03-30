В Печатниках прошла выставка детских поделок

В марте в дошкольном отделении корпуса №1 в средней группе «Радуга» школы №1256, расположенной на территории района Печатники, прошла выставка поделок, выполненных детьми совместно с родителями. Информация об этом появилась на официальном портале учебного заведения.

«Участники выставки проявили большую фантазию и творчество, все работы выполнены в разнообразных техниках», — говорится в сообщении.

Выставка получилась очень яркой и насыщенной. Гости и участники остались довольны получившейся экспозицией. (то)