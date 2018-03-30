О. Голодец обещала усилить требования к качеству детского питания в стране

Требования к качеству детского питания в России будут усилены, сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец в ходе расширенного заседания коллегии Роспотребнадзора

«Мы будем наращивать наши требования по качеству детского питания с учетом сезонности и количества солнечных дней», — сказала О. Голодец.

Она подчеркнула, что снижение качества детского питания недопустимо. «Именно от Роспотребнадзора пришли в позапрошлом году сигналы о недобросовестных службах, которые пытались кое-что поменять в детском питании. Детское питание должно быть качественным, и все службы будут работать на абсолютно высоком уровне, не допуская снижения качества детского питания», — заявила вице-премьер.