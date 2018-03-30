В Измайлово 31 марта детский кружок «Игровая экология» пригласит москвичей на занятия

В Измайловском парке культуры и отдыха начал работу бесплатный детский кружок «Игровая экология». Они принимает детей в возрасте от 6 до 10 лет.

Во время занятий юные и любознательные любители живой природы познакомятся с основами естествознания, будут учиться мастерить поделки из природных материалов и отправятся со своей командой на прогулку в лес. Здесь им представится уникальная возможность стать настоящими исследователями.

Занятия будут проходить каждую субботу в 16:00 в детском досуговом центре «Светлячок» (вход в парк со стороны м. «Партизанская», детский центр расположен сразу за площадкой аттракционов «Аттрапарк»).