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В Измайлово 31 марта детский кружок «Игровая экология» пригласит москвичей на занятия
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В Измайлово 31 марта детский кружок «Игровая экология» пригласит москвичей на занятия 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В Измайловском парке культуры и отдыха начал работу бесплатный детский кружок «Игровая экология». Они принимает детей в возрасте от 6 до 10 лет.
Во время занятий юные и любознательные любители живой природы познакомятся с основами естествознания, будут учиться мастерить поделки из природных материалов и отправятся со своей командой на прогулку в лес. Здесь им представится уникальная возможность стать настоящими исследователями.
Занятия будут проходить каждую субботу в 16:00 в детском досуговом центре «Светлячок» (вход в парк со стороны м. «Партизанская», детский центр расположен сразу за площадкой аттракционов «Аттрапарк»).
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