На встрече с известными писательницами костромские дети прыгали от радости

В Костроме с размахом стартовал фестиваль «Читай, Кострома» — за один день в здании областной филармонии прошли мастер-классы, конкурсы, творческие встречи, акции и выставки. Завтрашний день обещает быть не менее насыщенным — в здании откроется конкурс «Парад сказочных героев», литературные встречи и букроссинг, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Кроме Костромы, в фестивале участвуют библиотеки Ярославля, Иванова и Владимира. На первом этаже проходит масштабная выставка книг для детей и подростков — здесь можно купить все, начиная от иллюстрированной энциклопедии и заканчивая комиксами о неравенстве и политике. Стенды с книгами пользуются большой популярностью: родители выбирают книги для своих малышей, а бабушки с дедушками подыскивают подходящее «чтиво» для внуков.

Мне бы что-нибудь про машины, и желательно с картинками, — просит продавца пенсионерка. — У меня внук, и он не очень любит читать. Думаю, хорошие иллюстрации решат эту проблему.

Гвоздем сегодняшней программы фестиваля стало выступление популярных сочинительниц книг для детей — Екатерины Матюшкиной и Александры Селиверстовой. Они рассказывали интересные истории и общались с ребятами. Дети не скрывали восторга: некоторые прыгали от радости и привлекали к себе внимание, корча смешные рожицы. В основном, писательниц спрашивали про будущее: «сколько будут стоить ракеты», «останутся ли на Земле поезда», «как будут выглядеть самолеты в 2030 году». Попадались и более практичные вопросы — «откуда вы берте вдохновение» и «сколько времени уходит на написание одной книги».

{slider}

В конце выступления девушки сделали фото с детьми, а Екатерина Матюшкина пожелала читателям K1NEWS.RU счастья и удовольствия от чтения книг:

В Костроме мне больше всего понравились дети. Они умные, читающие, великолепные. Самый оригинальный вопрос был про вдохновение. Я честно сказала, что сегодня его брала от веселых детских глаз, от того, какие они веселые и замечательные. Читайте, любите и будьте счастливы! — сказала Екатерина МАТЮШКИНА.

Кроме этого, на фестивале «Читай, Кострома» побывала костромская Снегурочка с Дедом Морозом — пока они увлеченно рассматривали книги, волшебные помощники снежной волшебницы развлекали детей гимнастикой и оригами. Фестиваль продолжится в филармонии завтра. Генеральный партнер фестиваля: сеть книжных магазинов «Леонардо»