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Проблема наличия мест в ясельных группах в Пскове стоит очень остро — Кузыченко
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Проблема наличия мест в ясельных группах в Пскове стоит очень остро — Кузыченко 

Псковская губерния 1 час назад
Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко во время визита в детский садик «Жемчужинка», где работает ясельная группа, которую посещают 26 детей от полутора лет, отметила, что на сегодняшний день проблема с предоставлением мест в детских садах для детей от трёх лет в муниципалитете решена, но проблема наличия ясельных групп в городе по-прежнему актуальна. Ясельных мест получается лишь около 200 в год, а одних только детей льготной категории в городе насчитывается около 1000 человек. «Проблема наличия мест в ясельных группах в Пскове стоит очень остро, но мы рады, что она, наконец, начала решаться», — цитирует Кузыченко пресс-служба городской администрации. Она подтвердила, что в 2018 году Псковская область из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования» получит на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет более 240 миллионов рублей, часть средств из которых должна быть направлена на открытие ясельных групп в Пскове. «Исходя из роста рождаемости, а также принимая во внимание тот факт, что Псков является городом с расположенными в нём воинскими частями, а дети военных по закону должны быть обеспечены местами в детских садах в первую очередь, мы испытываем дефицит в 800 мест. Надеюсь, что выделенные из федерального бюджета средства помогут приблизиться к решению данной проблемы», — подчеркнула Анна Кузыченко. Отмечается, что полученных денег может хватить ещё и на постройку детского садика на пересечении улиц Труда и Звёздная. Проектная документация для постройки уже готовится.
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