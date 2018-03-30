Новый детский сад открылся в Щербинке

Глава администрации городского округа Щербинка Юрий Стручалин принял участие в открытии детского сада. Фото: Мария Смирнова

Церемония открытия образовательной площадки для дошкольных групп прошла 30 марта в Щербинке.

Детский сад, рассчитанный на 140 воспитанников, вошел в состав школы №2122.

— Малышей из других отделений уже перевели. В связи с тем, что не было своего сада, ребята ходили в дошкольные учреждения в районе Бутово и поселении Воскресенское. Теперь им не придется так далеко ездить, — сообщила методист, куратор дошкольных групп Ирина Квасюк.

Во время церемонии открытия для родителей и детей провели экскурсию по новому зданию. Малыши познакомились со своими одногруппниками и воспитателями.

Новый объект расположен по адресу: улица Барышевская роща, дом №16.