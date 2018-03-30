Дни открытых дверей пройдут в детских садах Выборга

В детских садах Выборга с 3 по 10 апреля пройдут Дни открытых дверей для родителей будущих воспитанников. Начало состоится в 18:00.

Родители смогут ознакомиться с режимом работы интересующего его учреждения, с реализуемыми образовательными программами, с правилами внутреннего распорядка, а также с порядком приема в образовательную организацию. Также будет предоставлена возможность увидеть условия, создаваемые в учреждении, для комфортного и безопасного пребывания детей, а также задать все интересующие вопросы руководителю учреждения.

График проведения:

Дата проведения

Время проведения

Учреждение

03.04.2018

18.00 МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга»

МБДОУ «Детский сад №8 г. Выборга»

МБДОУ «Детский сад №31 г. Выборга»

04.04.2018

18.00 МБДОУ «Детский сад №3 г. Выборга»

МБДОУ «Детский сад №11 г. Выборга»

МБДОУ «Детский сад №20 г. Выборга»

05.04.2018

18.00 МБДОУ «Детский сад №4 г. Выборга»

МБДОУ «Детский сад №13 г. Выборга»

МБДОУ «Детский сад №21 г. Выборга»

06.04.2018

18.00 МБДОУ «Детский сад №14 г. Выборга»

МБДОУ «Детский сад №22 г. Выборга»

МБДОУ «Детский сад №32 г. Выборга»

09.04.2018

18.00 МБДОУ «Детский сад №5 г. Выборга»

МБДОУ «Детский сад №16 г. Выборга»

МБДОУ «Детский сад №23 г. Выборга»

МБДОУ «Детский сад №35 г. Выборга»

10.04.2018

18.00 МБДОУ «Детский сад №7 г. Выборга»

МБДОУ «Детский сад №19 г. Выборга»

МБДОУ «Детский сад №25 г. Выборга»