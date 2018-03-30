Правительство пообещало постоянно ужесточать требования к питанию детей

Детское питание в России должно соответствовать всем стандартам качества, и Правительство намерено постоянно ужесточать требования к этой продукции, заявила заместитель председателя Правительства Ольга Голодец , передаёт ТАСС

Заявление чиновника прозвучало в ходе расширенного заседания коллегии Роспотребнадзора

Голодец подчеркнула, что все профильные службы работали и продолжат работу на высоком уровне, «не допуская ни замен, ни перемен».

Дети в стране обязаны получать качественное питание во всех учреждениях, которые находятся под контролем властей — как летние лагеря, так и школьные и дошкольные учреждения.

Голодец добавила, что Правительство будет «только наращивать» требования по качеству питания с учётом фактора сезонности, числа солнечных дней и других сопутствующих факторов.