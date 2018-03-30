Профилактика детского травматизма — важнейшая задача костромских энергетиков

ПАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго» ежегодно проводятся круглые столы, посвященные профилактике детского травматизма, узнал KOSTROMA.TODAY. Это мероприятие традиционно проходит весной.

Специалисты компании и их коллеги из различных ведомств делятся опытом и предлагают новые идеи. В этот раз за круглым столом собрались сотрудники ПАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго», представители полиции, отделения ВДПО, МЧС Ростехнадзора , департамента образования и науки, МЧС, управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних

«Основным для нас является сохранение жизни работников компании и жителей региона. Одна из наших важнейших задач — профилактика детского травматизма. Без совместной работы с различными ведомствами невозможно было бы достичь подобных результатов. Вместе с коллегами мы охватываем огромное количество детей, которые участвуют в наших мероприятиях. Данная работа ведется продуктивно в течение многих лет», — отметил во вступительной речи директор филиала ПАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго» Александр ГЛЕБОВ

Электромонтеры и другие специалисты компании в каждом районе проводят тематические занятия у школьников. Они рассказывают, как нужно поступать в той или иной ситуации. Кроме того, в школах показывают обучающие ролики и фильмы, размещают памятки и вручают детям календари с полезной информацией. Также сотрудники ПАО «МРСК-Центра» — «Костромаэнерго» принимают активное участие в проведении маршрутных игр в загородных лагерях, инициатором которых является управление МЧС. Во время этих игр каждый специалист рассказывает, что нужно делать для того, чтобы быть защищенным.

«Для предотвращения травматизма сторонних лиц, в особенности детей, в филиале ПАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго» внедрена и на протяжении многих лет используется Программа снижения рисков возникновения травматизма сторонних лиц. Благодаря выполнению ее требований на электросетевых объектах филиала не допущено несчастных случаев со сторонними лицами. Основными направлениями программы является обеспечение технически исправного состояния электроустановок и организация контроля за их состоянием путем постоянных обследований энергообъектов», — рассказал руководитель службы охраны труда управления производственной безопасности и производственного контроля филиала ПАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго» Александр ХОМУТОВ.

В компании считают, что дети должны знать правила безопасности и быстро вспоминать их в случае, если случилась беда. Для этого среди школьников и студентов постоянно проводятся не только полезные, но еще и очень интересные и увлекательные мероприятия.

«Совместная работа регионального управления МЧС и ПАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго» по профилактике безопасности в Костромской области дает хорошие результаты. В прошлом году было проведено много мероприятий. В акциях и флэшмобах участвовали и дети, и взрослые. В игровой форме дети лучше усваивают информацию, поэтому, участвуя в наших мероприятиях, они будут более грамотными и культурно образованными. Совместная работа обязательно будет продолжена», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС по Костромской области Светлана ДЕРГУНОВА.

Председатель костромского отделения КОО ВДПО Алевтина ЛАПШОВА добавила, что совместно с энергетиками и управлением МЧС постоянно разрабатываются новые виды мероприятий, направленных на профилактику безопасности детей.

«Правила быстрее всего запоминаются во время игры. А когда ее проводит сразу несколько специалистов из различных ведомств, дети усваивают информацию еще лучше», — добавила Алевтина ЛАПШОВА.

По итогам встречи участники круглого стола решили провести необычную акцию на улице Советской. Ее суть в том, что дети из отряда юных спасателей, юных пожарных и участники отряда юных инспекторов дорожного движения будут раздавать прохожим памятки по правилам безопасности. Также решено было организовать конкурс среди школьников — детям предложат придумать слоган или нарисовать плакат, посвященный электробезопасности.

Еще одним результатом круглого стола стала договоренность о проведении специалистами Костромаэнерго дополнительных занятий по электробезопасности в центрах социальной защиты детей. В дополнение к этому энергетики выразили готовность обеспечить эти центры соответствующими методическими и дидактическими рекомендациями, печатной продукцией, электронными презентациями, которые можно использовать при проведении уроков.

В 2017 году сотрудники костромского филиала «МРСК Центра» организовали 528 уроков в 104 школах. В них приняли участие 11 тысяч детей.