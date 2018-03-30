Квест на знание Правил дорожного движения прошли педагоги детских садов

Это мероприятие стало одним из уроков школы инновационного педагогического опыта, которая открылась в детском саду № 101. На занятие приехали воспитатели детских садов со всего города. Педагоги обсуждали, как научить детей Правилам дорожного движения в доступной для них форме.

Участники провели сразу три занятия с группами детей разных возрастов. А после этого маленькие вологжане представили театрализованные номера по мотивам стихотворения Сергея Михалкова «Светофор».

Завершила обучение в школе квест-игра, в которую играли сами педагоги детских садов. Для того чтобы преодолеть пять станций, им пришлось ответить на вопросы на знание Правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи. Кроме того, педагоги самостоятельно приготовили из флуоресцентной ленты светоотражающие брелоки.