Ещё
Младенец под Саратовом замерз насмерть
Далее:
Читайте также:
Ещё

Младенец под Саратовом замерз насмерть 

Новости Саратова 46 минут назад
Фото: Новости Саратова
Новорожденная девочка умерла от переохлаждения.
Представители Следственного комитета региона считают, что младенец, выброшенный на мусорку в Энгельсе, не был задушен, а умер от переохлаждения.
Напомним, днем 31 марта 2018 года рядом с жилым домом во 2 Микрорайоне им. Урицкого Энгельса местный житель нашел тело новорождённого ребёнка женского пола. Младенец находился в коробке из-под обуви.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ведется поиск матери ребенка, которая является одной из главных подозреваемых. Однако личность ее пока не установлена. Расследование преступления, в результате которого погибла новорожденная девочка, продолжается.
Новости Саратова: последние новости
Жительница Саратовской области задушила и выкинула ребенка на мусорку В Саратовской области открылся детский сад Упавший в колодец ребенок в Саратове покалечил спину
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?12
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»83
Дебют финалистки «Голоса» вошел в программу ММКФ
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение