Младенец под Саратовом замерз насмерть

Новорожденная девочка умерла от переохлаждения.

Представители Следственного комитета региона считают, что младенец, выброшенный на мусорку в Энгельсе, не был задушен, а умер от переохлаждения.

Напомним, днем 31 марта 2018 года рядом с жилым домом во 2 Микрорайоне им. Урицкого Энгельса местный житель нашел тело новорождённого ребёнка женского пола. Младенец находился в коробке из-под обуви.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ведется поиск матери ребенка, которая является одной из главных подозреваемых. Однако личность ее пока не установлена. Расследование преступления, в результате которого погибла новорожденная девочка, продолжается.