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В Жигулевске пройдет конкурс для талантливых детей и подростков
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В Жигулевске пройдет конкурс для талантливых детей и подростков 

ТРК Губерния 3 часа назад
С 1 по 30 апреля в Жигулевске состоится традиционный ежегодный конкурс для талантливых детей и подростков. Его целью является выявление способностей по всем направлениям деятельности: учебно-познавательной, художественной, литературной, музыкальной, спортивной, технической, живописи, а также их поощрение. В конкурсе принимают участие дети и подростки в возрасте от 10 до 18 лет, имеющие творческие наклонности в различных областях: учебно-исследовательской, искусства, литературы, спорта, технической, прикладного творчества, а также детские творческие коллективы. Заявки на участие принимаются в местной администрации. 11 победителям вручат денежные призы, подведение итогов состоится в мае, во время мероприятия, проводимом в рамках Дня семьи.
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