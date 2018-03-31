В Энгельсе младенец погиб от холода

Сегодня в Энгельсе по факту обнаружения тела новорождённого ребёнка в мусорном контейнере следователи возбудили уголовное дело.

Прохожий утромувидел в мусорном контейнере, расположенном вблизи одного из жилых домов во 2 Микрорайоне им. Урицкого города Энгельса, тело новорождённой девочки. И вызвал полицию. Девочка была бездыханной. По предварительным данны м, она погибла от переохлаждения.