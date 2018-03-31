Ещё
В Энгельсе младенец погиб от холода
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Энгельсе младенец погиб от холода 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сегодня в Энгельсе по факту обнаружения тела новорождённого ребёнка в мусорном контейнере следователи возбудили уголовное дело.
Прохожий утромувидел в мусорном контейнере, расположенном вблизи одного из жилых домов во 2 Микрорайоне им. Урицкого города Энгельса, тело новорождённой девочки. И вызвал полицию. Девочка была бездыханной. По предварительным данны м, она погибла от переохлаждения.
-Дело заведено по статье за причинение смерти по неосторожности. И сейчас проводится весь комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Расследование уголовного дела продолжается, — отметили АиФ-Саратов в СУ СК РФ региона.
АиФ: последние новости
В Саратове мальчик повредил спину, упав в открытый люк В Хвалынске открылся детский сад с ясельной группой Детский сад «Березка» отпраздновал полувековой юбилей
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?15
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»84
Дебют финалистки «Голоса» вошел в программу ММКФ
Тест: угадайте роли Андрея Миронова по кинокадру42
Тест: угадайте фильм по песне7
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение