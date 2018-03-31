В Энгельсе в мусорном контейнере нашли тело младенца

Сегодня днем в Энгельсе в мусорном баке горожане нашли тело младенца. Как собщили очевидцы, страшная находка была обнаружена во 2-м микрорайоне Урицкого, неподалеку от детского сада №71.

ладенца в мусорном контейнере обнаружили очевидцы под Саратовом Сегодня, 13:58 Во втором микрорайоне Урицкого около детского сада №71 в Энгельсе (Саратовская область) обнаружили в мусорном контейнере младенца. Очевидцы сообщили о находке правоохранителям. В Энгельсе правоохранительные органы расследуют появление младенца в мусорном баке. О находке сообщили очевидцы. Сообщается, что младенец был найден во втором микрорайоне Урицкого, неподалеку от детского сада №71. Состояние ребенка остается неизвестным. Территория места оцеплена сотрудниками полиции. Проводится проверка по факту произошедшего.

Источник: https://vistanews.ru/incident/srime/225432 ©

ладенца в мусорном контейнере обнаружили очевидцы под Саратовом Сегодня, 13:58 Во втором микрорайоне Урицкого около детского сада №71 в Энгельсе (Саратовская область) обнаружили в мусорном контейнере младенца. Очевидцы сообщили о находке правоохранителям. В Энгельсе правоохранительные органы расследуют появление младенца в мусорном баке. О находке сообщили очевидцы. Сообщается, что младенец был найден во втором микрорайоне Урицкого, неподалеку от детского сада №71. Состояние ребенка остается неизвестным. Территория места оцеплена сотрудниками полиции. Проводится проверка по факту произошедшего.

Источник: https://vistanews.ru/incident/srime/225432 ©

Ребенка обнаружил местный житель и заявил правоохранительным органам.

И сейчас правоохранительные органы устанавливают, каким образом он туда попал. Рассматриваются разные версии. Возможно, младенец погиб не своей смертью. Проводится проверка по факту произошедшего ЧП.